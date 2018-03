Canone tv, referendum per l'abolizione: in Svizzera la maggioranza è contro

Il 4 marzo sarà una data importante anche per la Svizzera. Quel giorno infatti gli svizzeri sono chiamati a pronunciarsi sull'iniziativa "No Billag" che vuole abolire il canone radiotelevisivo. (Billag è il nome dell'Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi, ndr).

L'iniziativa, promossa dalla destra elvetica, considera il canone una tassa che limita la libertà di ogni individuo e la concorrenza sul mercato dei media. Ma tanto il governo di Berna che il parlamento invitano i cittadini a bocciarla poiché lo smantellamento del servizio pubblico radiotelevisivo danneggerebbe la qualità e la pluralità dei media in Svizzera, favorendo l`espansione sul mercato di gruppi stranieri.

Secondo l`ultimo sondaggio, realizzato tra il 7 e il 14 febbraio dall`istituto gfs.bern, quasi i due terzi dei votanti vogliono respingere questa proposta che vuole un finanziamento su basi puramente commerciali di tutte le emittenti radiotelevisive in Svizzera. Soltanto il 2% degli intervistati non sa ancora come votare il prossimo 4 marzo e ben il 78% afferma di essere già sicuro della propria scelta.

Nel Ticino l'esito del voto è particolarmente incerto. Un dato sorprendente, tenendo conto del fatto che il cantone di lingua italiana beneficia maggiormente della chiave di ripartizione del canone all`interno della SSR, la televisione svizzera: solo il 4% dei proventi viene raccolto nella Svizzera italiana, che riceve però il 22% del totale. Nel caso di una vittoria di "No Billag", quindi, la Rsi sarebbe la prima a rischiare l'estinzione. Contro l'iniziativa si sono schierate tutte le associazioni italiane in Svizzera, quelle di svizzeri all'estero oltre al Forum per l'italiano in Svizzera.