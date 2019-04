Attentati in Sri Lanka: la polizia diffonde le foto di sei ricercati

Continuano le indagini per arrestare i responsabili degli attentati simultanei che hanno sconvolto lo Sri Lanka nel giorno di Pasqua. La polizia locale ha diffuso sul proprio profilo Twitter sei persone sospettate di essere coinvolte negli attacchi terroristici, chiedendo l'aiuto del pubblico per poterli catturare il prima possibile.

La polizia ha diffuso le foto dei sospettati, invitando i cittadini a fornire informazioni su di loro. Finora, sono 76 le persone arrestate in relazione agli attacchi, mentre procede l'operazione lanciata in tutta l'isola, con controlli di sicurezza in abitazioni e luoghi frequentati dalle persone che si sospetta siano coinvolte nelle stragi.

Police seek public assistance to arrest several Easter Sunday attack suspects; pic.twitter.com/HtMfpkaZxp — Sri Lanka Police (@SriLankaPolice2) 25 aprile 2019

Attentati di Pasqua: altri 16 arresti

Altri 16 arresti in Sri Lanka per gli attentati che la domenica di Pasqua hanno causato almeno 359 morti. Lo riferiscono oggi fonti della polizia. Sale così a 76 il numero delle persone arrestate nell'ambito delle indagini volte a reprimere la rete di persone coinvolte negli attentati.