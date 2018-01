Cerca il padre senzatetto da 10 anni e lo ritrova grazie a una foto sul giornale

L'ultima volta che Katy Beauchemin ha visto il padre è stato quando lei aveva 19 anni, ossia un decennio fa. Da quel giorno, era il funerale della nonna, questa donna canadese non aveva più avuto notizie di Normand, finito a vivere nel 2007 in mezzo a una strada Montreal una volta uscito di prigione dopo aver scontato una condanna per furto d'auto

Quando però ha visto una foto pubblicata da Le Journal de Montreal in un articolo dedicato ai senzatetto in città, Katy ha riconosciuto subito suo padre. "Il 3 gennaio ho aperto il giornale e l’ho visto. Ho urlato, mi sembrava impossibile – ha spiegato Katy - In passato ho chiamato stazioni di polizia, prigioni, ospedali, sono andata anche a bussare a casa della gente, ma non l'ho mai trovato".

Il giorno dopo aver letto l'articolo Katy ha pubblicato su Facebook la foto di Normand, chiedendo un aiuto a tutti i suoi contatti per identificare il luogo esatto in cui era stata scattata. Katy è riuscita alla fine a rintracciare Normand, che pranzava in un centro di accoglienza per senzatetto. I due si sono abbracciati in lacrime. Normand ha conosciuto i figli di Katy, è venuto a casa di lei, ma ha deciso di continuare la sua vita in strada, anche se continueranno a sentirsi.