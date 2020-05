Ritrovano il figlio rapito 32 anni fa: la gioia incontenibile dei genitori

Era stato rapito quando era bambino ed è stato ritrovato dopo 32 anni. Oggi Mao Yin ha 34 anni e la sua storia è (a dir poco) incredibile. Quando venne rapito, il bambino di due anni si trovava davanti ad un albergo nella città di Xi’an, nella provincia dello Shaanxi, in Cina. Dopo tutto questo tempo, lo scorso lunedì i suoi genitori hanno potuto finalmente riabbracciarlo, anche grazie all’aiuto di un software di riconoscimento facciale.

E' stata la tv di stato cinese a raccontare questa storia a lieto fine. Secondo quanto ricostruito, dopo il rapimento Mao Yin è stato venduto a una coppia, nella provincia di Sichuan. Questi, che erano senza figli, gli hanno cambiato il nome in Gu Ningning. Una soffiata recente alla polizia sul rapimento ha fatto riaprire le indagini. La polizia ha potuto verificare l’identità di Mao grazie ad un software di riconoscimento facciale, che ha fornito una simulazione delle sue sembianze attuali, partendo da una vecchia foto di quando era solo un bambino. E così, dopo i confronti incrociati nei database delle forze locali, è stato possibile rintracciarlo.

Oggi Mao Yin ha 34 anni e ha potuto incontrare di nuovo i genitori. Si sono riabbracciati piangendo lacrime di gioia. "Non voglio che mi lasci più. Non lo lascerò mai più", ha detto sua madre durante una conferenza stampa organizzata dalla polizia di Xi’an. La donna, in questi anni, non si era mai arresa, tanto che era stata spesso in tv per chiedere verità su quello che era successo al figlio.