Rocco Acocella, nessuna traccia da due mesi: "Aiutateci a diffondere l'appello"

Da 2 mesi non si hanno più notizie del biologo marino e velista salernitano Rocco Acocella, scomparso nel mar dei Caraibi dal 23 giugno 2019 durante una traversata in solitaria, con il suo trimarano considerato "inaffondabile". La sorella non si arrende