Siria, la Russia si vendica: a Ghouta 200 morti in 4 giorni

Si intesificano i bombardamenti in Siria sulle aree ancora controllate dai ribelli. A Ghouta, una delle zone di "de-escalation" decise ad Astana, e mostrate da Mosca come un percorso di uscita progressiva dal conflitto, solo negli ultimi 4 giorni si registrano oltre 200 morti.

"Sono stati i quattro giorni peggiori che Ghouta ha vissuto", ha detto Hamza, medico dell'ospedale di Erbin. "Dal 2011 a oggi - ha aggiunto - non c'è mai stati un numero di bombardamenti così alto come nelle ultime 96 ore".

Una vera e propria carneficina arrivata dopo la morte del pilota russo, il cui caccia era stato abbattuto dai ribelli proprio a Ghouta.

Sabato scorso un aereo Sukhoi russo era stato abbattuto da un missile terra-aria mentre volava su Idlib: a bordo il 33enne maggiore dell'aeronautica militare russa Roman Filipov, che dopo essersi paracadutato a terra è stato circondato dai ribelli jihadisti che detengono vaste aree nella provincia. Rimanendo in contatto radio con la base aerea russa a Khmeimim, in Siria, l'ufficiale russo ha cominciato a sparare, uccidendo due jihadisti, e vedendosi accerchiato ha impugnato una granata facendosi esplodere per non cadere prigioniero. Alcune scene di quei momenti sono state filmate in un video girato dai militanti del gruppo Al-Nusra di Al-Qaeda.

Mentre sono in corso i colloqui di pace la situazione sul terreno in Siria è tutt'altro che pacificata: la situazione ancor più intricata nella provincia occidentale dove non si contano i morti negli scontri dopo l'aggressione turca all'enclave curda di Afrin. Come denuncia l'Unicef sono 60 i bambini rimasti vittime degli scontri tra il regime di Damasco appoggiato dalla Russia, e i ribelli nel Ghouta orientale, a Damasco e Idli.