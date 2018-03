Sale la tensione tra Russia e Stati Uniti, Mosca chiude il consolato Usa a San Pietroburgo

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato che da Mosca saranno intraprese misure speculari, dopo l'espulsione in massa di diplomatici russi in risposta all'avvelenamento della ex spia Sergey Skripal e di sua figlia Yulia a Salisbury. La Russia peraltro chiuderà il consolato generale Usa a San Pietroburgo.

Speculare vuol dire che gli espulsi saranno altrettanti, come quelli mandati via dai Paesi americani e Europei.

Gli Stati uniti hanno espulso 60 diplomatici russi, la Gran Bretagna 23, l'Ucraina 13, la Germania 4 come anche la Polonia, la Francia, il Canada.

La Lettonia hai espulso tre diplomatici come anche la Moldova, la Repubblica ceca. Due l'Australia, l'Albania, la Danimarca, i Paesi Bassi, la Spagna e l'Italia.

Un diplomatico espulso dal Belgio, dall'Ungheria, dall'Irlanda, dalla Lettonia, dalla macedonia, dalla Norvegia, dall'Estonia, della Romania, della Finlandia, dalla Creoazia, dal Montenegro, dalla Svezia. Sette le espulsioni della Nato.

"Noi capiamo l'inumana pressione sui partner Nato e Ue - ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in merito a con quello che sta accadendo sul caso Skripal - paesi che si sono arresi a queste pressioni hanno commesso un enorme errore".

Sedici paesi dell'Ue, compresa l'Italia, oltre agli Usa ed altri alleati Nato, hanno deciso di cacciare decine di diplomatici russi entro sette giorni, segnale di solidarietà alla Gran Bretagna del caso Skripal. La misura è vista da Mosca con grande ostilità: non solo perché è caduta nel giorno di lutto nazionale per l`incendio in un centro commerciale siberiano. Il Cremlino ha accusato Londra di essere zeppa di pregiudizi.