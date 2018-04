Un salario al posto della paghetta per figli più autonomi: l'esperimento in Svizzera

Da EuropaToday - Se in Italia si discute del reddito di cittadinanza, nella vicina Svizzera i ragazzi dai 12 anni in su percepiscono un salario per imparare a usare responsabilmente il denaro a propria disposizione. Non si tratta però di una misura assistenzialista: i giovani si preparano ad essere futuri cittadini e a maneggiare il denaro con parsimonia.

L'idea è stata messa a punto e brevettata dallo psicologo e terapeuta familiare Urs Abit, che ne ha fatto un vero e proprio marchio depositato. Al progetto, che rientra nei servizi di prevenzione dell'indebitamento, collaborano il Comune di Zurigo e la fondatore Pro Juventute, specializzata in progetti per famiglie.

Ma come funziona il salario giovanile nella Confederazione? I genitori versano ogni mese dai 100 ai 200 franchi ai propri figli, che dovranno utilizzarli per le spese necessarie alla loro vita, tolti ovviamente vitto e alloggio: uscite, abbigliamento, abbonamento per il telefono, barbiere.

L'idea sembra essere molto efficace. L'Università di Lucerna ha effettuato un sondaggio online su 944 genitori, la maggior parte dei quali ammette che "i figli imparano a gestire i soldi che ricevono, arrivando a comprare in modo autonomo alcuni oggetti essenziali. Soprattutto dimostrano di aver compiuto passi avanti in autonomia e senso di responsabilità, in tutto ciò che ha a che fare con il denaro". Insomma la paghetta è solo un ricordo del passato, il futuro è la busta paga, anche per i bambini.