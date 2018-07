Ragazzini intrappolati nella grotta: salvati i primi quattro

I soccorritori hanno salvato quattro dei 12 baby calciatori intrappolati nella grotta di Tham Luang in Thailandia. Le operazioni sono state più rapide del previsto, ma adesso ci vorranno altre 10-20 ore per preparare una nuova spedizione. Gli altri otto ragazzini e il loro allenatore verranno tirati fuori nella giornata di domani, sempre se le condizioni meteo lo consentiranno. I primi quattro ragazzi sono in buone condizioni, tre di loro sono stati trasportati in ospedale in elicottero.

Nutriti con alimenti energetici

Ai 12 ragazzi intrappolati nella grotta del nord della Thailandia dal 23 giugno sono stati dati, in previsione dello sforzo per uscire dalla cava iniziato oggi e portato a termine per sei di loro, "cibo altamente digeribile e altamente energetico, con abbastanza di minerali". Lo ha spiegato il comandante dei Seal della marina thailandese coinvolta nelle operazioni di salvataggio, Arpakom Yookongdaew. Gelatine con una elevata concentrazione di calorie e paracetamolo sono state incluse nelle razioni di cibo che sono state fatte loro avere.

Salvataggio più veloce del previsto

"Oggi siamo andati più veloci di quanto non avevamo previsto", ha affermato Narongsak Osotthanakorn, il governatore della provincia del nord della Thailandia in cui sono in corso le operazioni per il salvataggio dei ragazzi intrappolati nella grotta e responsabile delle operazioni. Tre ragazzi sono stati portati in elicottero all'ospedale e uno in autoambulanza, ha precisato. I soccorritori hanno ora bisogno di 10-20 ore prima di poter riprendere le operazioni, ha aggiunto in una conferenza stampa.

Salvati i primi ragazzini

Il 13enne identificato come Mongkol Boonpiem è stato portato in elicottero a un ospedale che si trova a 60 chilometri dal sito dei soccorsi, ha reso noto il Bangkok Post. Il salvataggio dei due ragazzi è stato effettuato due ore prima di quanto previsto. Altri quattro ragazzi dovrebbero uscire "a breve", ha spiegato una fonte dei soccorritori citata dalla Bbc secondo cui al momento si trovano alla stanza usata dai soccorritori, passato il tratto più difficile e stretto. E' stato un medico australiano a fare un elenco dei ragazzini in funzione delle loro condizioni fisiche e a decidere l'ordine con cui dovevano uscire, iniziando dal più debole.

Il giorno del salvataggio

La missione per recuperare i 12 baby calciatori assieme al loro allenatore è iniziata quando in Italia era ancora l'alba. Le squadre dei soccorritori sono entrate nella grotta alle 10 ora locale (le 4 del mattino in Italia), secondo quanto riferito ai giornalisti dal governatore della provincia di Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn.

"Questo è il D-Day - ha detto Osotthanakorn, che è a capo dell'operazione di salvataggio - Il tempo è bello, il livello dell'acqua è buono, i subacquei sono pronti, i ragazzi sono fisicamente, emotivamente e mentalmente pronti a uscire", ha aggiunto. L'operazione prevede che ogni ragazzo venga scortato da due sommozzatori. Quindi saranno portati via gradualmente, uno alla volta, ha detto ancora Narongsak.

I soccorritori si aspettano che l'operazione sia completata al più presto. La durata del viaggio di ritorno, lungo quattro chilometri, dall'uscita della caverna fino al posto dove si trovano i ragazzi e il loro allenatore, oscilla tra le quattro e le sei ore. Il governatore ha avvertito che per concludere la missione potrebbero volerci due giorni. Nel salvataggio sono coinvolti 18 subacquei di cui 13 stranieri e 5 thailandesi.

I livelli dell'acqua all'interno della grotta sono diminuiti abbastanza nelle ultime ore - grazie alle intense operazioni di drenaggio - e ora i ragazzi sono pronti ad attraversare alcuni passaggi della grotta a piedi. I medici australiani, entrati ieri nella grotta per valutare le condizioni di salute dei 12 baby calciatori, hanno confermato che erano pronti a partire.

Intanto, le squadre di soccorso stavano lavorando freneticamente per rimuovere pietre e altri ostacoli dall'uscita. Le correnti d'acqua all'interno della grotta nei giorni scorsi erano forti, la visibilità era inesistente in alcuni punti e il percorso sott'acqua era complicato da molti passaggi stretti e rocce ripide. Inoltre, alcuni dei ragazzi non sanno nuotare.

Il campo all'imbocco della grotta Tham Luang, da dove partono le operazioni di soccorso, è stato sgombrato dagli oltre mille giornalisti tra stranieri e thailandesi, ed è stato montato un telo che impedisce la visuale dall'esterno.