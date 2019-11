Medico pedofilo, lo scandalo scuote la Francia: "Le potenziali vittime sono 250"

I numeri sono sconcertanti: 250 potenziali vittime. Le indagini sono ancora in corso. Il caso di Joel Le Scouarnec potrebbe diventare la vicenda di pedofilia più grande mai emersa in Francia, secondo Le Parisien, che racconta gli ultimi sviluppi sul chirurgo gastroenterologo in attesa di processo per aggressioni sessuali e violenze nei confronti di quattro ragazzine. Le indagini avevano preso il via dopo la denuncia di stupro su una bambina di 6 anni vicina di casa dell'ex medico.

Pedofilia, lo scandalo Le Scouarnec scuote la Francia

Le vittime di Le Scouarnec secondo gli inquirenti potrebbero essere centinaia. Un comunicato dalla procura di La Rochelle, responsabile dell'inchiesta preliminare sui primi quattro fatti di violenza accertata, rivela che sono state scoperte "e identificate 250 potenziali vittime di fatti non prescritti, tra queste 209 sono state ascoltate". Secondo il procuratore, "184 persone hanno espresso il desiderio di sporgere denuncia" e gran parte delle persone in questione erano minori all'epoca dei fatti.

Joel Le Scouarnec è in carcere dal 2017

Joel Le Scouarnec è in carcere dal 2017: a inchiodarlo erano state immagini pedopornografiche, bambole di gomma e oggetti vari scoperti durante una perquisizione, ma soprattutto da taccuini con il nome di circa 200 bambini, accompagnati da racconti e disegni dell'orrore. L’ex medico, 68 anni, nel corso della sua carriera ha prestato servizio a Vannes, Lorient (Morbihan), Loches (Indre-et-Loire) e Jonzac (Charente-Maritime) dal 1989 al 2017. È stato incarcerato a maggio 2017 al termine della prima parte dell’inchiesta, e dal 13 al 17 marzo dovrà comparire davanti alla Corte d’Assise di Saintes.