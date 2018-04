Scommette per sbaglio sulla vittoria della Roma e sbanca: si porta a casa una fortuna

Ha vinto 52mila dollari per sbaglio. Un giocatore giamaicano ha scommesso ben mille euro sulla vittoria della Roma contro il Barcellona. Il fatto è che il fortunato - è proprio il caso di dirlo - voleva puntare sulla vittoria dei blaugrana, ma al momento decisivo ha sbagliato a barrare la casella.

A riportare la notizia è la stessa agenzia di scommesse, Just Bet, che su Twitter ha postato la foto del tagliando vincente. Secondo le cronache, lo scommettitore avrebbe anche provato a cancellare la giocata, ma senza fortuna.

Così non ha potuto fare altro che aspettare il responso del campo. E il responso del campo è arrivato: all’Olimpico, contro ogni pronostico, la Roma ha ribaltato il 4 a 1 dell’andata e si è qualificata per le semifinali di Champions League. L’autore della giocata si è ritrovato con 52mila dollari in tasca, più di 42mila euro. Morale della favola? Mai remare contro il destino, scrive qualcuno su Twitter. Ma forse si potrebbe parlare molto più prosaicamente di una gigantesca botta di cu.. fortuna.

Jamaican sportsbook @JustBet_Ja says a guy tried to cancel his 5-leg parlay because he accidentally bet Roma instead of Barcelona. Couldn’t cancel it. Roma beats Barcelona today. Guy turns $1K into $52,624! pic.twitter.com/yyDDJCV5jT