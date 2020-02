La Scozia si appresta a diventare il primo paese a rendere gratuiti gli assorbenti

Il Parlamento scozzese ha dato un primo sì all'approvazione di una proposta di legge che mira a rendere gratuiti assorbenti e prodotti igienici femminili. Il Parlamento scozzese ha approvato in prima battuta con 112 voti a favore, nove contrari e un astenuto il Period Products Scotland Bill contro la cosiddetta "period poverty", ossia l'impossibilità economica per diverse donne di potersi garantire un'igiene adeguata durante il periodo mestruale con accesso a dispositivi sanitari e luoghi idonei.

Se la proposta di legge presentata dalla laburista Monica Lennon diventerà legge, come è probabile che averrà visto che ha il sostegno di tutti i partiti, la Scozia sarà il primo paese al mondo a rendere gratuiti i prodotti igienici sanitari femminili.

Dopo questo primo ok, è previsto un secondo passaggio parlamentare, durante il quale potrebbero essere presentati degli emendamenti, fino alla eventuale definitiva approvazione. L'operazione ha un costo stimato di 24 milioni di sterline all'anno, circa 29 milioni di euro. Assorbenti e altri prodotti femminili saranno disponibili gratuitamente in luoghi pubblici designati come farmacie, centri sociali comunitari e associazioni giovanili. Il sistema di distrubuzione dovrebbe diventare operatorivo entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Per Lennon, l'approvazione definitiva del "Period Products Scotland Bill" rappresenterebbe un "passo fondamentale verso la normalizzazione delle mestruazioni in Scozia e l'invio di un chiaro segnale alle persone in questo paese su quanto seriamente il Parlamento abbia a cuore l'uguaglianza di genere"

Nel 2018 la Scozia era già diventata il primo paese al mondo a fornire prodotti sanitari gratuiti in scuole, college e università. Nel Regno Unito i prodotti igienici femminili sono attualmente tassati al 5%.