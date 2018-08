Chi è Richard Russell, l'uomo che ha rubato un aereo di linea a Seattle e si è suicidato

Aveva 29 anni e si chiamava Richard Russell il tecnico che ha rubato l'aereo turboelica di linea dall'aeroporto di Seattle-Tacoma e si è poi schiantato nella vicina isola, a 25 miglia di distanza. Lo riferisce la Cnn aggiungendo che i familiari di Russell di dicono "sbalorditi". "Siamo totalmente scioccati e devastati da questo evento", hanno detto, evidenziando che Russell era "un marito fedele, un figlio amorevole e un buon amico".

Per quel che riguarda le registrazioni delle conversazioni di Russel con i controllori di volo: "Non voleva fare male a nessuno", hanno ribadito i familiari. Russell, agente del servizio di terra Horizon Air per tre anni e mezzo, era l'unica persona a bordo dell'aereo, secondo quanto ha detto il dipartimento dello sceriffo della contea di Pierce. L'incidente, per il quale l'ufficio dell'FBI di Seattle ha escluso la matrice terroristica, solleva interrogativi sulla sicurezza dell'aeroporto.

Gli investigatori sono andati sabato sul luogo dell'incidente per recuperare le scatole nere dell'aereo e i resti di Russell. L'aereo, un turboelica Horizon Air da 76 posti, è decollato senza autorizzazione alle 7:32 del pomeriggio di venerdì, con Russell, che non era un pilota, ai comandi. Per decine di minuti Russell ha pilotato l'aereo e parlato diverse volte con i controllori del traffico aereo, poi l'aereo si è schiantato a Ketron Island, in una zona isolata. Che cosa sia "scattato" nella mente di quella che tutti definiscono "una persona normale" forse non si saprà mai.