Sergio Favalli è libero dopo più di dieci giorni nelle mani dei rapitori

C'è la conferma ufficiale. L’imprenditore italiano Sergio Favalli, rapito in Nigeria il 30 marzo scorso, è stato liberato. La Procura di Roma lo ascolterà appena rientrerà in Italia già questa sera. E' stato liberato grazie un intervento dell'intelligence italiana. Sul caso è stato aperto un fascicolo d’indagine per sequestro di persona con finalità di terrorismo.

Nigeria, liberato Sergio Favalli: "Rapimento a scopo economico"

L'imprenditore Favalli, originario di Moretta, nel Cuneese, era stato prelevato il 30 marzo mentre andava in auto da Abuja a Kaduna dove risiede da molti anni. Favalli ha attività di impresa nel settore dell'edilizia e per la produzione di porte nella città nigeriana.

Emergono i dettagli: con lui era stato sequestrato anche il tassista, liberato poi dalle forze speciali nigeriane in raccordo con l'intelligence italiana. Si sarebbe trattato di un rapimento a scopo economico. A mettere in allerta l'intelligence italiana sarebbe stato un connazionale in contatto con la moglie nigeriana di Favalli. Non si conoscono al momento i dettagli esatti del luogo della prigionia di Favalli, sicuramente il riserbo assoluto mantenuto dagli apparati di sicurezza italiani dell'Aise ha favorito il buon esito dell'operazione, con l'identificazione dei luoghi e la successiva liberazione degli ostaggi dopo aver ottenuto una conferma della loro esistenza in vita.

Nelle indagini che hanno portato alla liberazione la Procura di Roma aveva delegato i carabinieri del Ros. Nella medesima zona in passato venne sequestrato Don Maurizio Pallu’ in seguito anche lui liberato.

Foto Ansa (repertorio)

Sollievo e soddisfazione su Twitter nelle parole del vicepremier Luigi Di Maio, che ha espresso le sue “congratulazioni all’Aise per la liberazione in Nigeria dell’imprenditore Sergio Favalli. Un altro nostro connazionale torna a casa! Grazie per il vostro straordinario lavoro, grazie per la vostra professionalità!”.