Coppia di serial killer confessa 20 omicidi: "Hanno venduto alcune parti dei cadaveri"

Orrore in Messico, dove una coppia è stata arrestata mentre trasportava pezzi di corpo umano in un passeggino per neonato e ha ammesso l'uccisione di 20 persone, il doppio di quelle in un primo momento sospettate. L’ha riferito oggi il principale inquirente che si occupa dell’inchiesta. L’uomo arrestato ha anche ammesso di aver stuprato alcune delle donne vittime e di aver venduto alcune parti dei cadaveri, ha riferito il procuratore di stato Alejandro Gomez. Inoltre ha raccontato l’uccisione delle donne “in maniera completamente naturale… anzi sembrava contento di averlo fatto”.

L’uomo e la donna sono stati arrestati giovedì nello Stato del Messico e in seguito a perquisizioni in due edifici sono stati scoperti resti umani ricoperti da uno strato di cemento, distribuiti in otto secchi da venti litri l’uno, ma anche congelati in un frigorifero, avvolti in sacchetti di plastica. Un giudice ha ordinato l’incarcerazione dei due per tutta la durata dell’inchiesta, che punta ora a stabilire l’identità delle vittime. L’uomo ha “un disturbo mentale consistente in psicosi e disturbo della personalità”, mentre la donna “è mentalmente disabile dalla nascita e ha anche acquisito un delirio indotto”, ha spiegato Gomez.

La coppia viveva con tre figli, tra i quali un bambino piccolo. Attiravano le loro vittime, giovani madri single, con una vendita di vestiti per bambini usati. Il Messico, dove oltre il 90% dei crimini resta impunito, è colpito da diversi anni da un’ondata di violenze contro donne e ragazze. Secondo dati Onu, sette donne vengono assassinate ogni giorno in Messico. L’Ong Semaforo Delictivo ha registrato 188 omicidi di donne nel Paese solo tra gennaio e marzo, con un aumento del 18% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.