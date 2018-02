Ad Hong Kong è andata in scena una vera e propria sfilata di moda in strada.

Ma a camminare per le vita della città per mettere in mostra abiti eleganti e stravaganti non c'erano bellissime modelle, ma 50 cani bassotto.

L'evento ha attirato moltissimi spettatori, venuti a vedere le scelte di outfit di questi amici a quattro zampe.