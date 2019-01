Morto il sindaco di Danzica accoltellato durante un evento di beneficenza

Il sindaco di Danzica, Pawel Adamowicz, è stato accoltellato durante un evento di beneficenza. Portato in gravi condizioni in ospedale, Adamowicz è stato sottoposto a un intervento durato cinque ore ma alla fine non ce l'ha fatta.

Secondo i media locali, l'aggressore - un uomo di 27 anni - è riuscito a salire sul palco durante l'evento e ha colpito Adamowicz all'addome più volte, prima di essere fermato dalla polizia.

EPA/ADAM WARZAWA POLAND OUT

Il 27enne, da poco uscito di prigione e con precedenti, ha detto di essersi voluto vendicare perché incarcerato a suo dire ingiustamente negli anni in cui l'ex partito di Adamowicz, Piattaforma civica, era al potere tra il 2007 e il 2015.

Pawel Adamowicz, 53 anni, era un politico molto popolare in Polonia. Sindaco di Danzica dal 1998, l'anno scorso era stato rieletto come indipendente con il 65 per cento dei voti. Era considerato un progressista, in opposizione al governo conservatore e sovranista di Jaroslaw Kaczynski, e si era espresso a favore dei diritti delle minoranze e della comunità lgbt.