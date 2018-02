Siria, contraerea colpisce caccia israeliano: grave uno dei piloti

Un caccia F16 israeliano si è schiantato dopo essere stato colpito dalla difesa antiaerea siriana. Uno dei piloti è gravemente ferito. Il caccia, secondo le prime informazioni, stava conduceva un raid contro "obiettivi iraniani" in Siria. L'aereo si sarebbe schiantato nel Nord del territorio israeliano. Israele per il momento non ha chiarito se l'aereo sia stato colpito effettivamente dalla difesa siriana.

Siria, contraerea colpisce aereo isrealiano

Tutto è iniziato nella notte, quando l'aviazione siriana ha intercettato un drone iraniano nel suo territorio. Come "rappresaglia", secondo quanto dichiarato l’aviazione militare dello stato ebraico, "l’esercito ha preso di mira obiettivi iraniani in Siria".

L’esercito ha in seguito chiarito di aver colpito elementi del sistema di lancio dei droni. Gli aerei israeliani hanno per questo subito "molteplici lanci di missili anti-aerei", ha aggiunto.

I piloti di uno degli aerei si sono lanciati fuori dal proprio caccia e sono ricaduti in territorio israeliano, dove sono stati condotti in ospedale. Uno di loro è gravemente ferito. Il loro mezzo si è schiantato nella regione della valle di Jezreel, a est della città di Haifa nel nord di Israele, a detta della polizia.

La guerra in Siria

Come riferisce Askanews è comunque la prima volta che l’esercito israeliano afferma apertamente di aver preso di mira "obiettivi iraniani" in Siria dell’inizio nel 2011 della guerra civile nella vicina Siria, dove l’Iran aiuta militarmente il regime di Bashar al Assad.

