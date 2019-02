Cade il governo socialista, la Spagna torna al voto tra tensioni e ondata sovranista

Il parlamento spagnolo ha bocciato la legge di bilancio presentata dal governo di minoranza del socialista Pedro Sanchez, una mossa che porterà il paese iberico alle elezioni anticipate. Contro il governo hanno votato anche i partiti secessionisti catalani che finora avevano garantito un appoggio esterno.

Sanchez annuncerà venerdì, al termine del Consiglio dei ministri, la data delle elezioni anticipate: la data più probabile è quella del 28 aprile. Un'alternativa potrebbe essere il 26 maggio quando si vota per le elezioni europee e per le elezioni regionali e municipali.

Al centro della nuova crisi politica che si apre in Spagna c'è ancora una volta la questione catalana, diventata ancora più incandescente dopo che si è aperto a Madrid il processo contro 12 leader secessionisti.

I partiti nazionalisti catalani che finora avevano garantito l'appoggio esterno a Sanchez, avevano posto come condizione per il loro voto favorevole l'apertura di un negoziato su un referendum di autodeterminazione della Catalogna. Ma per il partito socialista questa era una condizione inaccettabile

Si è così rotta l'intesa che aveva permesso la mozione di censura contro il governo del conservatore Mariano Rajoy e portato nel giugno dell'anno scorso Sanchez al governo. E mette anche fine al tentativo socialista di ridurre le tensioni in Catalogna con un atteggiamento più dialogante, ma senza fare concessioni su un referendum, ritenuto incostituzionale.

Nel bocciare il bilancio, i nazionalisti catalani si sono uniti al Partito popolare e Ciudadanos che si oppongono al governo. E ad altri piccoli partiti regionali che trovavano il bilancio troppo sbilanciato verso la Catalogna, nel tentativo di ingraziarsi i secessionisti.

Si avvia così a conclusione una legislatura con un parlamento frammentato che ha prodotto due governi con fragili maggioranze. Le elezioni anticipate si svolgeranno in una situazione di rinnovata tensione sulla Catalogna con il processo contro l'ex vice presidente del governo catalano Oriol Junqueras e altri 11 secessionisti accusati di sovversione, ribellione e malversazione per la dichiarazione d'indipendenza dell'ottobre 2017. Il clima di contrapposizione potrebbe rafforzare il nuovo partito di estrema destra Vox che si è affermato alle recenti elezioni regionali in Andalusia.