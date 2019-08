Sparatoria in Ohio, ci sono morti e feriti: ucciso un killer

A meno di 24 ore dalla strage di El Paso, è avvenuta una nuova sparatoria negli Stati Uniti. Nella mattina di domenica, ora locale, almeno due persone avrebbero aperto il fuoco a Dayton, in Ohio. Secondo il primo bilancio confrmato dalla polizia locale sono state uccise nove persone e altre 16 sono rimaste ferite. La polizia ha lanciato un appello ai possibili testimoni dell'accaduto, mentre non ci sono conferme ufficiali su un secondo assalitore che potrebbe essere in fuga. Sulla scena è presente anche l'Fbi che assiste la polizia locale nelle indagini. La sparatoria è avvenuta introno all'una del mattino (ora locale) nell'Oregon District, il quartiere dei locali notturni della città.

Un assalitore sarebbe stato ucciso, mentre un altro possibile assalitore, un uno bianco che imbracciava un fucile, è stato visto fuggire dalla scena. L'uomo sarebbe salito a bordo di un'auto e sarebbe fuggito, investendo un passante. La sparatoria è avvenuta nell'Oregon District di Dayton, il quartiere dei pub, dei ristoranti e dei locali notturni della città dell'Ohio. Non ci sono ancora conferme ufficiali sul numero delle vittime, né sulla dinamica dell'incidente.

RT clevyricch: There was just at terrorist attack out here in Dayton OH. Oregon district. White man in all black with an AR just opened fire for 30 seconds straight, Killing or injuring 10-20 people.



It's just hella people laid out on the ground pic.twitter.com/Rr4uM1tW7w