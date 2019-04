Lourdes, spara e prende in ostaggio l'ex moglie e il nuovo compagno

Un uomo di 50 anni si è barricato all’interno di un’abitazione con alcuni ostaggi a Lourdes, cittadina del dipartimento francese dei Pirenei nota per i pellegrinaggi religiosi. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe un ex militare. Sul posto ci sono le forze speciali, che hanno avviato una trattativa con il sequestratore.

Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito degli spari intorno alle 11 di questa mattina in un’abitazione in rue Mozart, nel centro di Lourdes. Gli ostaggi sarebbero tre. L’uomo avrebbe fatto irruzione dell’appartamento dell’ex moglie, prendendo in ostaggio lei e il compagno e un'altra persona, come ha riferito il canale tv France 3, trovando poi conferma nelle dichiarazioni del procuratore locale, Pierre Aurignac. L'uomo avrebbe alle spalle una serie di denunce proprio negli ultimi mesi per aggressioni contro l'ex moglie.