Usa, sparatoria in una scuola superiore in Texas: arrestato l'assalitore

Sparatoria in una scuola di Santa Fe, in Texas. A riportarlo sono i media statunitensi.

La polizia è sul posto e ha circondato l'istituto, che si trova a una cinquantina di chilometri a sudest di Houston. Secondo alcune notizie non confermate, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco tra gli agenti e l'assalitore, che è stato poi preso in custodia dalla polizia.

L'emittente Abc 13 fa riferimento all'esplosione di colpi di arma da fuoco tra le 7.30 e le 7.45 del mattino in un'aula di arte. Gli agenti sono intervenuti, gli studenti sono stati condotti all'esterno dell'edificio.

"Questa mattina si è verificato un incidente nella scuola superiore che ha coinvolto uno sparatore attivo. Il distretto ha iniziato un lockdown (la procedura di isolamento per mettere al sicuro le persone durante sparatoria all'interno di un edificio, ndr)", si legge sulla pagina Facebook della scuola.

A parent describes what his son told him after witnesses say a shooting took place in an art class.

WATCH LIVE: https://t.co/lUUGfKCRsj pic.twitter.com/PJ1MsRXLco