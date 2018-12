Sparatoria a Vienna, c'è un morto: è caccia all'uomo

Paura per le strade di Vienna, dove una sparatoria ha avuto luogo davanti ad un ristorante del centro della capitale austriaca.

L'episodio, come ha confermato la polizia, è avvenuto attorno alle 13.30 nei pressi del ristorante Figlmüller. Dalle prime informazioni riportate dai media locali ci sarebbero almeno un morto e un ferito in gravi condizioni.

Nella zona è in corso un'operazione delle forze dell'ordine e, secondo il Kurier, gli agenti sarebbero alla ricerca di un uomo, responsabile della sparatoria.

Le forze dell'ordine hanno isolato l'area, sorvolata da due elicotteri. La polizia, dal proprio profilo Twitter, fa sapere che "non c'è alcuna minaccia per i soggetti non coinvolti". Un testimone sostiene che siano stati esplosi almeno cinque colpi.

Il quotidiano Die Presse, invece, riferisce che la polizia stia cercando una Mercedes nera. Non è chiaro se si tratti dell'auto utilizzata dall'autore dell'azione.

Sparatoria a Vienna, la polizia: "E' un attacco mirato"

Un attacco "mirato''. Così la polizia di Vienna, su Twitter, definisce la sparatoria che ha provocato 1 morto e 1 ferito nel centro della città. "Attorno alle 13.30 un uomo ha esploso diversi colpi nel centro della città. Una vittima è deceduta sul posto, una persona è stata ferita in modo grave. Dovrebbe trattarsi di un crimine mirato. E' in corso la caccia all'uomo". Al momento sembra esclusa l'ipotesi terrorismo.

Sparatoria a Vienna, smentito un arresto

Il portavoce della polizia, Daniel Fürst, ha smentito le voci relative ad un arresto compiuto in relazione alla sparatoria. Le forze dell'ordine, sinora, hanno semplicemente fermato diverse persone per controllarne le generalità.