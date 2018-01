Papa Francesco sposa in aereo due assistenti di volo

Papa Francesco ha sposato due assistenti di volo della compagnia aerea Latam che trasporta Jorge Mario Bergoglio nei voli interni durante il viaggio apostolico in Sudamerica. Gli atti firmati su un normale foglio A4.

E' successo sul volo da Santiago a Iqique, in Cile (guarda il video). "Papa Francesco ha appena sposato nel volo per Iqique una coppia di assistenti di volo!", ha scritto il gesuita Antonio Spadaro su Twitter, postando la sua foto con la hostess e lo stewart appena sposati religiosamente.

"Stavano parlando con il Papa. Hanno detto che non erano sposati in Chiesa. Il Papa ha chiesto se volevano essere sposati subito. E loro hanno detto Si'!".

Ancora una volta un gesto che richiama alla semplicità della Chiesa nella dottrina di Papa Francesco. "Gli atti sono firmati su un normale foglio A4" spiega Spadaro.

