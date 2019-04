Sri Lanka, ancora un'esplosione: ferito giornalista italiano

Il giornalista di La Repubblica Raimondo Bultrini è rimasto ferito in modo lieve in conseguenza dell'esplosione di una bomba nei pressi della chiesa di Sant'Antonio, a Colombo. La deflagrazione ha scatenato il panico e la fuga dei presenti. Per la Bbc la detonazione è avvenuta "nel momento in cui personale delle forze di sicurezza cercava di neutralizzare un ordigno individuato in un veicolo".

Non si sa molto del National Thowheeth Jama’ath, gruppo islamista locale cui viene addossata la responsabilità degli attentati in cui solo ieri sono morte 290 persone.

Secondo Alan Keenan, direttore per lo Sri Lanka dell'International crisis Group, potrebbe trattarsi dello stesso movimento protagonista lo scorso anno di un "piccolo ma importante incidente". A dicembre nella città di Marwanella, ha ricordato parlando con la Bbc, alcune statue di Buddha vennero fatte a pezzi e la polizia arrestò un gruppo di giovani che erano stati studenti e seguaci di un predicatore".



Un fermo immagine tratto da un video di Sky Tg24 mostra il momento dell'esplosione in un furgone vicino ad una chiesa a Colombo, capitale dello Sri Lanka, mentre gli artificieri stavano disinnescando l'ordigno. ANSA/SKY TG 24

Come spiegano le forze di polizia impegnate nelle ricerche e nelle indagini sulla serie di attentati che da ieri hanno insanguinato lo Sri Lanka, sono 87 i detonatori trovati vicino ad una fermata dell'autobus nella capitale. Un altro ordigno è stato trovato all'interno di un veicolo vicino alla chiesa nella zona di Kotahena della capitale, già colpita dagli attacchi di ieri.

Va ricordato che i mussulmani sono una minoranza della popolazione dell'isola: secondo il governo locale, sono stati appena 32 i cittadini dello Sri Lanka che negli anni scorsi hanno aderito al Califfato, e non ci sono segni di presenza dell’Isis sull’isola.

Strage di Pasqua in Sri Lanka

Il drammatico bilancio degli attentati terroristici in Sri Lanka è intanto salito a 290 morti e 500 feriti. Almeno 36, secondo la Bbc, gli stranieri uccisi negli attentati. Tra questi almeno 5 cittadini britannici, un portoghese, sei indiani, due turchi, un olandese, un giapponese, due cinesi.

Tra le vittime figurano anche tre dei quattro figli del miliardario danese Anders Holch Povlsen, proprietario della catena Bestseller e principale azionista della britannica Asos: pochi giorni prima degli attacchi, una delle figlie, Alma, aveva condiviso una foto dei fratelli Astrid, Agnes e Alfred, vicino ad una piscina.

Sri Lanka, scuole e univesità chiuse

Il coprifuoco imposto in tutta l'isola, scuole e università rimarranno chiuse e le negoziazioni di borsa sono sospese fino a nuovo avviso. Si tratta della più grave ondata di violenza nella nazione asiatica dalla fine della guerra civile fra singalesi e tamil, nel 2009. Nel marzo del 2018 una serie di attacchi settari lanciati da parte di buddhisti (la religione maggioritaria nel Paese) contro moschee e proprietà musulmane portò alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Attentati di Pasqua: colpiti chiese e hotel, è strage

Almeno sei le esplosioni avvenute la domenica di Pasqua poco prima delle 9 del mattino, ora locale: colpite tre chiese gremite per le messe e tre hotel, frequentati anche da turisti. Le esplosioni sono state registrate a Colombo, nella città orientale di Batticaloa e a Negombo, città a maggioranza cattolica a nord della capitale.

Qualche ora dopo altre due esplosioni, una nella capitale Colombo e l’altra a Dehiwela. Tra i feriti ci sarebbero anche alcuni cittadini stranieri che soggiornavano nei tre hotel a cinque stelle colpiti: Cinnamon Grand, Kingsbury e Shangri-La, situati nel cuore di Colombo.

Attentati in Sri Lanka, perché

Secondo il ministero della difesa cingalese gli attentati avrebbero una matrice religiosa. Nello Sri Lanka - che ha una popolazione totale di 21 milioni di persone - vivono circa 1,2 milioni di cattolici. Il Paese ha circa il 70% di buddisti, il 12% di indù, il 10% di musulmani e il 7% di cristiani. Il Paese, colpito oggi da una serie di devastanti attentati che hanno provocato almeno 190 vittime, era stato relativamente tranquillo dalla fine del conflitto civile del 2009 con i separatisti Tamil. Un confitto che secondo le Nazioni Unite, ha lasciato tra gli 80.000 e i 100.000 morti. I cattolici sono visti come una forza unificante perché fanno parte sia dei Tamil che della maggioranza dei cingalesi. Tuttavia in alcuni casi i cristiani sono guardati con sospetto, perché appoggiano le indagini esterne sui crimini dell'esercito dello Sri Lanka contro i Tamil durante la guerra civile.