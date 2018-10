Apre il primo Starbucks per non udenti

A Washington è stato inaugurato un nuovo Starbucks, che a prima vista potrebbe sembrare uguale a tutti gli altri disseminati per il globo ma che invece è molto speciale.

Si tratta del primo "signing store" negli Stati Uniti, il secondo al mondo dopo quello aperto un paio di anni fa in Malesia, a Kuala Lampur. È sorto a pochi passi dall'unica università che offre agli studenti sordi di tutto il mondo la possibilità di imparare la lingua dei segni americana e quella dei segni internazionale, il campus di Gallaudet, con programmi specifici per ragazzi sordi e audiolesi.

In questo Starbucks tutto il personale è tenuto a usare la lingua dei segni, e quasi tutto lo staff è sordo.

"Significa molto, la comunità dei non udenti ha finalmente un posto dove socializzare" dice Albert, pensionato.

"Sono davvero felice per l'apertura di questo Starbucks - commenta Rebecca, studentessa - abbiamo uno spazio per noi anche fuori dal campus, un luogo dove stare in compagnia, mangiare del cibo, bere, incontrare altre persone come noi, anche i dipendenti".

I non udenti non dovranno più preoccuparsi al momento di essere serviti. "Qui posso usare il mio linguaggio - spiega ancora Rebecca -, negli altri caffè quando ordino devo cercare di capire quando è pronto, ed è difficile. Qui invece il tuo nome appare su uno schermo e questo mi piace molto perché quando il mio ordine è pronto non devo stare attenta e sforzarmi di capire se mi stanno chiamando. Lo vedo direttamente scritto sullo schermo".