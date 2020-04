Canada sotto shock, uomo vestito da poliziotto fa una strage: "Ci sono 16 morti"

E' salito ad almeno 16 morti il bilancio degli attacchi avvenuti tra sabato e domenica in Nuova Scozia, la peggiore strage nella storia recente del Canada. Il killer 51enne, che si era travestito da poliziotto, è stato ucciso durante il suo arresto dopo una gigantesca caccia all'uomo di oltre dieci ore in tutta la provincia orientale canadese. Ancora ignoto il movente. L'uomo è stato ucciso in una stazione di servizio di Portapique, amena cittadina sulla costa atlantica. E' stato identificato come Gabriel W., dentista di 51 anni, che possedeva una proprietà immobiliare ad Halifax.

Tutto inizia sabato sera quando il 51enne, segnalato al volante di un'automobile sportiva modificata per farla assomigliare a quelle in dotazione alla polizia, uccide quattro persone nella provincia del Nuovo Brunswick, una delle quali una donna, agente di polizia. In un'altra cantina sono stati trovati diversi cadaveri. L'uomo ha colpito in più località diverse. L'intero Paese è sotto shock. Il premier Justin Trudeau ha espresso la sua vicinanza alle vittime e ai familiari: "I nostri pensieri - ha scritto su Twitter - sono con la comunità di Portapique. A nome di tutti i canadesi, siamo con voi e ci saremo anche nei giorni e nelle settimane che verranno", ha aggiunto, dopo avere ringraziato i soccorritori e le autorità locali. In Canada non c'è un diritto sancito dalla Costituzione a possedere armi da fuoco, a differenza che negli Usa: le norme per la vendita e il possesso sono stringenti - più che tra i vicini a stelle e strisce - ma è in ogni caso uno dei Paesi con la più alta percentuale al mondo di civili che possiedono armi in casa.

Our hearts go out to everyone affected by the shooting in Nova Scotia. To the Portapique community, we’re keeping all of you in our thoughts. And on behalf of all Canadians, I want you to know that we’re here for you - and we’ll be here for you in the days and weeks ahead.