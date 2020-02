Strage alle porte di Francoforte: undici morti, il killer trovato senza vita

Doppia strage ad Hanau in Germania. Il grosso centro a una manciata di chilometri da Francoforte ha vissuto una notte di terrore. Mercoledì sera intorno alle 22 almeno nove persone sono state uccise da un killer che ha preso di mira alcuni shiha-bar (locali dove si fuma narghilè) frequentati soprattutto dalla comunità turca.

Cinque feriti sarebbero in condizioni gravissime. Fra le vittime, stando alla Bild, ci sarebbero anche dei cittadini curdi. Qualche ora dopo una persona sospettata di essere l'autore della strage, ha reso noto la polizia, è stata trovata morta nella sua abitazione. Nella stessa casa è stato trovato anche un altro corpo senza vita, al momento non identificato.

Strage Hanau: 11 morti in Germania, ultime notizie

"Il probabile autore è stato trovato senza vita nella sua casa di Hanau - scrive su Twitter la polizia dell'Assia sud-orientale -. Le forze speciali di intervento della polizia hanno anche scoperto un altro corpo nello stesso luogo. Le vittime della tragica notte di Hanau sarebbero nel complesso undici.

La caccia all'uomo è durata ore. L'inchiesta è in corso. Attualmente non ci sono indicazioni che ci siano altri autori" della strage. La polizia ha perquisito l'appartamento del presunto killer e la sua auto, dove avrebbe trovato armi e munizioni in quantità. I locali presi di mira sono il 'Midnight' a Heumarkt e in seguito un bar nel quartiere di Kesselstadt, l''Arena bar & Cafè', nella Karlsbader Strasse. Decine i colpi d'arma da fuoco esplosi.

Strage Hanau, la matrice sarebbe razzista

La matrice è razzista secondo i media tedeschi. Il presunto autore della strage di Hanau, identificato come Tobias R., avrebbe lasciato una lettere e un video nel quale fornisce le motivazioni del suo gesto. Lo riferisce la Bild. Nella lettera, il killer parlerebbe tra l'altro della "necessità di uccidere gli immigrati che non possono essere espulsi dalla Germania con altri mezzi".