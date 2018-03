Siria, decine di morti in bombardamento ribelle su un mercato di Damasco

E' di almeno 29 morti e decine di feriti il bilancio di un bombardamento delle milizie ribelli su un quartiere della capitale siriana Damasco: lo ha reso noto la televisione di Stato siriana. Le vittime stavano comprando regali per la ricorrenza della festa della mamma che in Siria ricorre proprio domani 21 marzo.

I razzi lanciati dai "gruppi terroristi", come il regime di Assad definisce le milizie ribelli, hanno colpito il sobborgo orientale di Jaramana.

L'agenzia governativa Sana ha spiegato come i colpi di mortaio siano caduti nel mercato Kashkul a Jaramana, tra la Ghouta e la capitale siriana. I miliziani che hanno sparato con i mortai si troverebbero proprio nella Ghouta, da un mese investita dall'offensiva di terra lealista.

"#Damascus: Death toll from #EastGhouta terrorists rocket at a popular market in #Kashkul NBHD rises to 35 in addition to 23 injured (People buying presents for the Mother's Day tomorrow)" https://t.co/YnLOnclivD