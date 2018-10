Terremoto di magnitudo 6.8 in Grecia, la scossa avvertita anche al Sud Italia

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata in Grecia, nella costa occidentale del Peloponneso. Il sisma, con epicentro nel mar Jonio, al largo dell'isola di Zante, è stato avvertito anche nel Sud Italia, dalla Puglia alla Calabria, fino alla costa orientale della Sicilia. E poi anche a Malta e in Albania. Al momento non si registrano né danni né vittime.

Secondo quanto riferito dall'istituto sismologico degli Stati Uniti, l'epicentro del sisma è stato localizzato a una profondità di circa 16 chilometri al largo di Zante. "E' stato un sisma molto forte - ha commentato il sindaco dell'isola, Pavlos Kolokotsas - Ma non ci sono stati danni gravi e non ho alcuna notizia di feriti".

Scossa forte, scene di panico ma nessun ferito

L'emittente Ert ha mostrato le immagini di alcune crepe in un monastero nella vicina isola di Strofadi. La forte scossa, registrata intorno all'una nella notte, ha provocato scene di panico tra la popolazione, scesa in strada. Per oggi è stata disposta la chiusura delle scuole per permettere ai tecnici di fare una valutazione degli eventuali danni agli edifici.

Rientrata allerta tsunami nell'Adriatico

In seguito al terremoto, per le coste di Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia (Ionio) l'Ingv ha diramato un'allerta tsunami arancio, in seguito revocata dopo avere verificato che le variazioni del livello del mare fossero tornate ai livelli precedenti il terremoto.

"Per le coste di Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia (Ionio) l'allerta è arancio: si consiglia di stare lontani da coste e spiagge - ascritto in un tweet l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Un'anomalia di circa 10 centimetri si è osservata al mareografo di Le Castella, in provincia di Crotone che conferma l'allerta tsunami arancio per le coste ioniche italiane. Si raccomanda massima prudenza nelle zone costiere e nei bacini portuali, seguendo le indicazioni delle autorità". L'allarme è rientrato poi alle 6.48.