Forte terremoto in Indonesia, magnitudo 6.4: i morti sono salgono a 12

Sono almeno dodici le vittime e 40 i feriti in Indonesia per un terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l'isola di Lombok. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a 47 chilometri a nord-est del capoluogo di provincia Mataram. La valutazione dei danni è in corso, la scossa è avvenuta alle 5.47 del mattino (in Italia erano le 0.47). Dopo la scossa principale si sono verificate almeno 11 scosse di assestamento,

Secondo alcune testimonianze si sarebbero verificati dei crolli anche se il portavoce dell'agenzia Hary Tirto Djatmiko ha fatto sapere di non aver ricevuto "alcun rapporto sui danni". Lombok si trova a circa 100 km a est dell'isola di Bali, nel sud-est dell'Indonesia, ed è una popolare destinazione turistica.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M6.4 in Lombok Region, Indonesia 43 min ago pic.twitter.com/Lf6LLars2Q — EMSC (@LastQuake) 28 luglio 2018





Comunque no, non è stata una bella sveglia. #earthquake pic.twitter.com/0tLFOCqSmF — Stefano Abel Balbo (@Abels) 28 luglio 2018