Forte terremoto in Indonesia: case crollate, gente terrorizzata in strada

Forte scossa di terremoto sull’isola di Lombok, in Indonesia, alle 19.46 ora locale (13.46 ora italiane): di magnitudo 6.8 secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di magnitudo 7 secondo la United States Geological Survey (USGS). L'epicentro è stato localizzato a circa due chilometri da Loloan, nella provincia Nusa Tengara occidentale dell'isola stessa, a una profondità di 10,5 chilometri. Gravemente danneggiati molti edifici dell'isola, dove molte case sono crollate, mentre la gente si riversava in strada, terrorizzata. Molti hotel dell'isola, frequentata da turisti occidentali per le spiagge bianche e la barriera corallina, sono stati evacuati .Ci sono vittime: un primo bilancio parla di almeno 19 morti.

L’epicentro è poco distante da quello del terremoto dello scorso 29 luglio, che era stato meno forte (di magnitudo 6.4) e aveva causato la morte di almeno 16 persone. Le autorità indonesiane hanno diffuso un’allerta tsunami lungo le coste settentrionali di Lombok, poi ridimensionata. L’isola si trova tra Bali, dove il terremoto è stato percepito e alcuni hotel sono stati evacuati, e Sumbawa.

Inizialmente era stato lanciato in tv un appello alla popolazione a rifugiarsi in luoghi elevati, per sfuggire all'eventuale ondata anomala. "Andate in luoghi ad altitudine elevata, restando calmi e senza entrare in panico", aveva detto Dwikorita Karnawati, capo dell'agenzia per meteo, clima e geofisica. L'Indonesia è ad alta intensità di terremoti perché si trova sul cosiddetto "Anello di fuoco", la linea che corre tutt'intorno all'Oceano Pacifico, dove si calcola che avvengano il 90% dei terremoti: oltre la metà dei vulcani attivi nel mondo sul livello del mare fanno parte dell'Anello.