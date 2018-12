Terremoto in Nuova Caledonia, tre scosse in sequenza: la più violenta di magnitudo 7.5

Forte terremoto in Nuova Caledonia, territorio francese situato nel sud del Pacifico. Tre scosse in rapida sequenza: la prima, alle 5.14 del mattino (ora italiana) di magnitudo 6 (stime INGV); la seconda, violentissima, solo 4 minuti dopo: magnitudo 7.5. La terza scossa, di magnitudo 6.8, è stata registrata alle 7.43 del mattino. Questa volta non è stato diramato l'allarme tsunami, a differenza di quanto fatto alcune ore prima per la scossa di magnitudo 7,5.

L'epicentro dell'ultimo episodio sismico è stato registrato a 200 chilometri dall'isola di Maré, nel sudest del Paese, mentre la scossa più violenta era stata registrata al largo dell'arcipelago, 300 chilometri ad est di Numea e ad una profondità di 10 chilometri. Una parte del litorale fino a 300 metri dalla costa è stato evacuato. Gli abitanti sono stati invitati ad allontanarsi e a raggiungere luoghi sopraelevati.

(L'epicentro della scossa più forte, mappa ESMC)

(L'epicentro dell'ultimo terremoto)