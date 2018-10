Forte terremoto nel mar Ionio vicino a Zante, scossa di magnitudo 6

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 16.12 di oggi, 30 ottobre 2018, nel mar Ionio, a poca distanza dalla costa greca. Secondo l’Ingv il sisma ha avuto magnitudo 6. L’epicentro del sisma vicino all’isola di Zante. L’ipocentro ad una profondità di 10 km. Il sisma sarebbe stato avvertito anche in Italia meridionale, in particolare in Calabria e in alcune zone della Sicilia e della Puglia..La stessa zona era stata già colpita da un altro sisma di magnitudo 6.8 lo scorso 26 ottobre. Nei giorni scorsi ci sono state numerose altre scosse, alcune delle quali anche abbastanza importanti. L’ultima, di magnitudo 5.6, è stata registrata alle 4:59 della notte scorsa.