Terremoto in California, scossa fortissima: il video dei giornalisti che si tengono per mano

Nuova violenta scossa di terremoto in California. Secondo l'Istituto geofisico americano (Usgs), un sisma di magnitudo 7.1 della scala Richter (poi corretta a 6.9) è stato registrato nel sud dello Stato alle 20.19 ora locale, le 5.19 in Italia. L'epicentro è stato localizzato nei pressi della città di Ridgecrest, circa 180 chilometri a nordest di Los Angeles. Sono state poi registrate decine di scosse di assestamento, la più forte delle quali di magnitudo 5,5.

Dopo la scossa del 4 luglio, che si è fermata a 6.4 gradi della scala Richter, questa volta il sud della California ha tremato ancor più forte. Il sisma è durato circa 30 secondi ed è stato avvertito anche in Messico. Il dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles ha reso noto che nessuno è rimasto ucciso a seguito della scossa il cui epicentro è stato localizzato a 900 metri di profondità, nella stessa zona desertica colpita del sisma di giovedì. Né sono stati registrati "importanti danni infrastrutturali" a Ridgecrest, dove alcune case sono comunque rimaste senza luce. Non ci sono stati danni di rilievo, ma ci sono stati diversi feriti. Due giorni fa, alcuni edifici della città erano stati lesionati a seguito del terremoto.

Terremoto in California. FOTO ANSA EPA/ETIENNE LAURENT

Diverse strade sono state danneggiate dentro e intorno alla località di Ridgecrest, vicino all'epicentro del nuovo terremoto. La contea ha aperto un rifugio di emergenza. Una frana ha costretto alla chiusura di una strada statale. Foto scattate da testimoni mostrano che una sezione della carreggiata è collassata. Secondo i servizi di soccorso, scrive il Los Angeles Times, alcuni incendi sono stati segnalati a Ridgecrest, poco più di duemila abitanti, nella zona immediatamente vicina all'epicentro.

The house fire here in #Ridgecrest. Everyone got out safely. @NBCNews pic.twitter.com/NAb61oOL8f