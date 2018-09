Indonesia devastata: oltre 800 morti per lo tsunami

Continua a salire vertiginosamente il bilancio delle vittime della serie di terremoti e il conseguente tsunami che hanno colpito la provincia dell'Indonesia centrale del Sulawesi venerdì 28 settembre. L'ultimo aggiornamento, comunicato da un funzionario indonesiano, parla di 832 morti. Purtroppo, secondo Sutopo Nugroho, portavoce della National Disaster Management Agency: "Il numero delle vittime aumenterà probabilmente".

Molteplici terremoti di magnitudo 6.0, 7.4 e 6.1 seguiti da uno tsunami hanno devastato la provincia con l'area più colpita di Palu, la capitale provinciale e il distretto di Donggala. Il portavoce del ministero dell'informazione e della comunicazione del paese, Ferdinandus Setu, ha dichiarato che il principale aeroporto della provincia è operativo, ma che serve solo gli aiuti umanitari.

Servono aiuti umanitari

Le foto pubblicate dall'aviazione indonesiana e dall'agenzia di gestione delle catastrofi hanno mostrato edifici e ponti crollati e i feriti distesi in un cortile di fronte a un ospedale. Il portavoce dell'agenzia nazionale per la gestione delle calamità Sutopo Purwo Nugroho ha detto che i sopravvissuti e le persone ferite hanno bisogno di aiuti tra cui cibo, alimenti per l'infanzia, medicine, tende e coperte. Inoltre sono necessari più soccorritori e attrezzature per macchinari pesanti.

Il presidente indonesiano Joko Widodo ha chiesto al capo dell'agenzia nazionale di gestione delle calamità, al capo della polizia nazionale, al comandante militare e ai ministeri associati di intraprendere immediatamente gli aiuti di emergenza. Secondo il portavoce, i militari indonesiani hanno inviato personale e aerei per gli aiuti umanitari.