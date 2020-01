Violento terremoto in Turchia, panico e crolli: sale il numero dei morti

È pesante il bilancio del violento terremoto che ha colpito ieri sera la parte centrorientale della Turchia. La scossa principale, registrata alle 20.55 vicino a Sivrice nella provincia orientale di Elazig, ha avuto una magnitudo stimata di 6.8. Il sisma è stato seguito da numerose scosse di assestamento, le più forti con magnitudo 5,4 e 5,1 della scala Richter e ha causato crolli e grossi danni strutturali a molti edifici.

L'epicentro è stato localizzato a quattro chilometri est-nordest della località di Doganyol. Il terremoto è stato avvertito fino in Siria, Libano e Iran.

Il bilancio è di almeno 21 morti e oltre mille feriti secondo quanto riporta l'Anadolu citando l'agenzia dell'emergenze nazionali Afad. Almeno 15 vittime si sono registrate nella provincia di Elazig, dove è stato localizzato l'epicentro del terremoto di magnitudo 6.8, ed altre quattro nella provincia vicina di Malatya.

Il presidente Recept Tayyip Erdogan ha detto che verranno adottate tutte le misure per portare soccorso alle popolazioni colpite dal sisma. I soccorittori stanno cercando di estrarre almeno 30 persone intrappolate sotto le macerie. Molti edifici sono crollati. La televisione ha trasmesso le immagini di un palazzo con il tetto in fiamme. Sembra che l'incendio sia stato causato da una fuga di gas successiva al terremoto.

#Elazig Earthquake of 6.8 magnitudes (24.01.2020):

It is seen that a fire broke out from the collapsed buildings in Elazig due to natural gas leakage.#Turkey#earthquake pic.twitter.com/pRU0za1Mcs