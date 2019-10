Il tifone Hagibis è arrivato in Giappone e ora punta Tokyo. Foto e video

Il potente tifone Hagibis è arrivato in Giappone e si prepara a raggiungere Tokyo. Nel Paese è massima allerta per quello che è considerato il tifone peggiore degli ultimi 60 anni e che ha già fatto due vittime. Nella città di Ichitara (nella prefettura di Chiba, a est di Tokyo) una tromba d'aria ha provocato la morte di un uomo, ritrovato senza vita a bordo della propria auto.ribaltata dalla furia del vento. Alcune aree della città sono state colpite da un tornado. Altre cinque persone sono rimaste ferite e si registrano danni in diverse abitazioni. Un altro uomo è stato da una slavina a Tomioka-shi, nella prefettura di Gunma. Ci sarebbero anche tre dispersi.

Le autorità hanno avvertito la popolazione sul rischio di frane, venti "feroci" e piogge record. L'ANSA scrive che nella regione del Tokai le autorità hanno diffuso un avviso di evacuazione per 7 milioni di persone. Secondo l'emittente Nhk, sono già più di 1.660 i voli cancellati e sono stati cancellati anche molti treni. Per l'Agenzia meteorologica, Hagibis è paragonabile al tifone che nel 1958 colpì le zone orientali e centrali del Giappone con un bilancio di più di 1.200 morti.

Typhoon Hagibis is already battering Chiba Prefecture where violent gusts have torn roofs of homes and left some residents with injuries.#Hagibis #Typhoonhttps://t.co/xZHPRNU5fb pic.twitter.com/CD4NWZjmAg — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 12, 2019