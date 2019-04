"Sono io il bambino scomparso nel 2011": l'esame del Dna gela le speranze

Nulla di vero. Il giovane ragazzo ritrovato a Newport, in Kentucky, non è Timmothy Pitzen, il bambino di 7 anni sparito nel nulla nel 2011. È l'esito dell'esame del Dna: la notizia della "ricomparsa" di Pitzen aveva fatto rapidamente il giro del mondo. Dopo poco più di un giorno è però emersa la verità.

Esame Dna: "Quel ragazzo non è Timmothy Pitzen"

"I risultati del Dna hanno rivelato che la persona in questione non è Timmothy Pitzen", hanno spiegato gli investigatori. In ogni caso il lavoro degli inquirenti non si ferma: il giovane sarebbe un 23enne, Brian Michael R., da poco uscito dal carcere: aveva detto di essere Pitzen e aveva fornito molti particolari e una storia credibile, o quantomeno ascoltata con attenzione dall'Fbi. Aveva riferito di essere fuggito da due uomini che lo tenevano prigioniero da sette anni, l'ultimo periodo in un motel. Non è chiaro per quale motivo si sia inventato tutto.

Timmothy Pitzen era svanito nel nulla a maggio del 2011: la madre era stata trovata morta in un motel dell'Illinois, in un apparente suicidio, dopo avere percorso 800 chilometri insieme al figlio da Aurora, Illinois.. Nella camera di motel in cui venne trovato il cadavere della donna, non c'era alcuna traccia del bimbo. Solo un inquietante bigliettino in cui si diceva che Timmothy era "al sicuro con delle persone che si prendono cura di lui". Da allora, nessuna traccia.

Il giallo della scomparsa di Timmothy Pitzen resta irrisolto. La famiglia lo scorso anno aveva detto ai media di essere convinta che Timmothy fosse ancora vivo. Una speranza che non morirà, fino all'accertamento della verità.