Tornado devastano gli Usa, 22 morti in Tennessee: "Solo 3 minuti per salvarsi"

Una serie di tornado si sono abbattuti sul Tennessee provocando almeno 22 morti, decine di feriti, distruggendo case ed uffici e lasciando decine di migliaia di persone senza elettricità. Il governatore dello stato, Bill Lee, in una conferenza stampa questa mattina ha confermato il numero delle vittime, due delle quali riportate a Nashville.

E nella capitale dello stato la situazione è ancora critica, tanto che Lee ha esortato i residenti a non recarsi nel centro della città dove ci sono stati danni ingenti.

In particolare secondo quanto riporta la Cnn si registrano 16 morti nella contea di Putnam; 3 morti nella contea di Wilson; 2 morti nella contea di Davidson; 1 decesso nella contea di Benton.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali l'allerta del tornado ha lasciato appena pochi minuti di tempo ai cittadini di Nashville per trovare un riparo.

L'avvertimento tornado per la contea di Davidson, che comprende l'area di Nashville, è stato emesso alle 12:35 ora locale, mentre i primi danni sarebbero già stati registrati appena sei minuti dopo nell'aerea East della città. A Ovest i residenti avrebbero avuto ancora meno tempo.

Inoltre il primo rapporto che menzionava un grande tornado confermato sarebbe stato emesso meno di tre minuti prima che il tornado cominciasse a devastare la città.

Drone video showed storm damage in Mount Juliet, Tennessee, which is located east of Nashville.



