Armi nucleari, la guerra fredda di Trump e Putin riporta il mondo 32 anni indietro

La Casa Bianca ha annunciato l'uscita degli Stati Uniti dal Trattato sulle armi nucelari siglato a Washington l'8 dicembre 1987 da Ronald Reagan e Michail Gorbačëv. Il trattato Inf (Intermediate range nuclear forces treaty) pose fine alla vicenda degli euromissili, ovvero dei missili nucleari a raggio intermedio installati da USA e Unione Sovietica sul territorio europeo. Nel maggio 1991 si stimò l'eliminazione di quasi 2700 vettori contribuendo a scacciare l'incubo atomico dai cieli europei.

Fu Barack Obama nel 2014 ad accusare formalmente la Russia di aver violato l'accordo. Ora la decisione dell'amministrazione Trump detta i tempi.

"Gli Stati Uniti sospenderanno i propri obblighi nell'ambito del Trattato Inf e inizieranno il processo di uscita dall'accordo che sarà completato in 6 mesi, a meno che la Russia non rientri nei terminidell'intesa "distruggendo tutti i propri missili che violano l'accordo, i sistemi di lancio e le apparecchiature connesse".

La mattina del 3 dicembre 2018, il segretario generale della Nato, il norvegese Jens Stoltenberg, aveva accusato la Russia di aver sviluppato e dislocato un nuovo missile con capacità nucleare che potrebbe raggiungere le città europee con scarso o nessun preavviso.

"Se il trattato INF ha eliminato un’intera categoria di armi, ora è messo a rischio dalla Russia".

La Russia ha sempre negato le accuse puntando l'indice contro i sistemi di difesa missilistica statunitensi a medio raggio piazzati nell'Est Europa: il cosiddetto sistema Aegis Ashore, cioè la versione terrestre del sistema antibalistico imbarcato sugli incrociatori della US Navy, a Deveselu, in Romania, e a Redzikowo, in Polonia.

Lo scorso 20 dicembre, in occasione della sua consueta conferenza stampa di fine anno, il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato: "Il mondo sta sottovalutando il rischio di una guerra nucleare".

L'ex presidente Reagan e l'ultimo capo di stato sovietico Gorbachev frimano il Trattato Inf l'8 Dicember 1987

A gennaio 2018 era stato lo stesso Mikhail Gorbachev, papà dell’INF, ad ammonire a preservare gli accordi sul disarmo. "Non solo l’INF, ma anche tutti gli altri trattati come il New START, o il patto di non-proliferazione TNP sono parte di una singola architettura che può collassare se uno dei suoi elementi viene minato".

Mike Pompeo, segretario di Stato americano, spiega: "La Russia ha messo a rischio gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti, non possiamo più essere limitati da un trattato che la Russia viola in maniera spudorata".