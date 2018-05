Trump-Kim, l'incontro storico si terrà il 12 giugno a Singapore

Il prossimo 12 giugno a Singapore si terrà lo storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong Un: l'annuncio arriva direttamente da un tweet del presidente degli Stati Uniti: “Entrambi proveremo a trasformarlo in un momento molto speciale per la pace mondiale”.

Perché a Singapore

Quella di Usa e Corea del Nord è una scelta che non sorprende: infatti Singapore soddisfa tutti i requisiti necessari per un evento di tale portata e in virtù delle proprie caratteristiche ha superato la concorrenza delle altre candidature: niente zona demilitarizzata tra le Coree, niente Bangkok, niente campo neutro europeo tra Ginevra, Helsinki o Stoccolma. La città-stato offre garanzie assolute a livello di sicurezza, elemento prioritario per entrambe le delegazioni. La Corea del Nord può contare sulla presenza di una propria ambasciata: una rarità, se si considera che le sedi diplomatiche di Pyongyang in giro per il mondo sono poco più di 10. Gli Stati Uniti, d'altra parte, vantano solidi legami con Singapore, testimoniati anche dalla costante presenza di navi della marina a stelle e strisce nella base di Changi. Singapore ha già un curriculum di altissimo livello in materia di summit speciali: lì, nel 2015, è andato in scena l'incontro -anche quello storico- tra il presidente cinese Xi Jinping e -all'epoca- quello taiwanese Ma Ying-jeou.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 maggio 2018

Incontro storico

Per la prima volta dalla guerra civile terminata 70 anni fa, allo stesso tavolo si sono accomodati i leader di Pechino e di Taipei. Xi e Ma si sono incontrati allo Shangri-La Hotel, situato in una zona lontana dal cuore di Singapore. Non è escluso che la struttura possa essere utilizzata il 12 giugno. La scelta della sede risponde anche a criteri strettamente logistici. Kim, com'è noto, non ama spostarsi in aereo. Per il primo viaggio ufficiale all'estero, da quando ha assunto la leadership, ha utilizzato il treno e lontano da occhi indiscreti ha raggiunto Pechino per incontrare Xi. Non è realistico ipotizzare un viaggio in treno per coprire i circa 4.000 km che separano Pyongyang dalla sede del vertice. Più semplice pensare ad un volo internazionale, alla portata della ristretta flotta aerea nordcoreana. Per Trump, invece, cambia relativamente poco. Una sede in territorio americano non è mai stata presa in considerazione e un viaggio attraverso l'oceano -Atlantico o Pacifico- è stata sin dall'inizio l'unica reale opzione.