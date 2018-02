Trump vuole una grande parata militare per mostrare la sua nuova America

Impressionato dalla parata di carri armati e missili visti sfilare lungo gli Champs Elysees, il 14 luglio, a Parigi, il presidente Usa, Donald Trump, ne vuole una uguale lungo Pennsylvania Avenue, a Washington ancora più imponente per il 4 luglio, e il Pentagono ci sta già lavorando.

Un sogno che si scontra con le tantissime critiche e gli sbeffeggi per un evento che viene visto come una chiara dimostrazione di autoritarismo.

I democratici hanno paragonato il presidente Usa un "Napoleone in erba". Anche diversi repubblicani si sono lamentati. Jim Jordan, politico alla Camera molto vicino a Trump, ha detto che la decisione non è stata ancora presa. All'interno della Casa Bianca diverse fonti sostengono che la questione sia tutt'altro che risolta: anzi la via per un ok alla parata sembra molto lontano.

Dove nasce l'idea di una parata militare a Washington

Le parate militari sono tutt'altro che una tradizione americana: l'ultima volta che l'esercito statunitense ha marciato per le vie di Washington era il 1991, poco dopo la fine della prima Guerra del Golfo.

George W. Bush organizzò e partecipò a questa dimostrazione di forza, ma anche in quel caso fu molto criticato dai democratici.

Trump aveva già pensato a una parata militare per il giorno della sua inaugurazione, nel gennaio del 2017. Un'idea poi saltata.