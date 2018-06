Trump scherza sui suoi capelli: "Altro che parrucca, sono una delle mie grandi risorse"

Sui capelli di Donald Trump se ne sono dette di tutti i colori, soprattutto in campagna elettorale, quando in molti sostenevano si trattasse di una parrucca.

Il presidente degli Stati Uniti durante un comizio in South Carolina ha ironizzato proprio su questo argomento: "È una delle mie grandi risorse, hanno detto che i miei capelli sono finti, che non sono miei, che porto una parrucca".

"Non lo hanno detto più. Sono stato sorpreso da tempeste, con venti a 95 chilometri orari", ha aggiunto, divertito. Per poi concludere, tra gli applausi e le risate del pubblico: "Se non sono vostri i capelli, non candidatevi!".