New York, incendio alla Trump Tower: "Un morto"

Un incendio si è sviluppato al cinquantesimo piano della Trump Tower di New York, l'icononico grattacielo di proprietà del presidente degli Stati Uniti e suo quartier generale. Donald Trump in quel momento non era nell'attico ma al sicuro a Washington

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 18 locali e hanno completamente distrutto un appartamento.

Il proprietario dell'appartamento, un uomo di 67 anni, è stato trovato privo di vita quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e a entrare nella casa. Durante le operazioni quattro vigili del fuoco sono rimasti feriti.

Donald Trump ha ringraziato i vigili del fuoco via twitter: "L'incendio alla Trump Tower è spento. Molto ristretto (edificio ben costruito). Pompieri hanno fatto un gran lavoro!":

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!