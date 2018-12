Tsunami tra Giava e Sumatra, in Indonesia è una nuova strage: il video shock

Sale ad almeno 43 morti e 600 feriti il primo bilancio dello tsunami che ha colpito la costa attorno allo stretto della Sonda, tra le isole indonesiane di Giava e Sumatra. Con un muro d'acqua di circa 20 metri, lo tsunami ha danneggiando centinaia di costruzioni tra cui diversi alberghi.

Secondo l'Agenzia di meteorologia e geofisica indonesiana le onde anomale potrebbero essere state causati da frane sottomarine seguite a un'eruzione di Anak Krakatau, un'isola vulcanica formatasi nel corso degli anni dal vicino vulcano Krakatoa.

La nuova tragedia arriva dopo neppure 3 mesi da quel tragico terremoto e successivo tsnuami che lo scorso settembre devastarono l'isola di Sulawewsi causando una vera e propria ecatombe.

& this is the view (+the sound🔊) from north-side/Sumatera of 🌋krakatoa-eruptions..🌕🌊🌋🌏 (Dec22nd2018; 0522pm) cc @Salicinas7 @Astro_Alex ;) pic.twitter.com/5HR7YXEzJ0