Forti turbolenze sul volo Istanbul-New York: terrore a bordo e feriti

E' di alcuni feriti e soprattutto molta paura il bilancio delle forti turbolenze incontrate ieri durante la sua rotta da un Boeing 777 della Turkish Airlines decollato da Istanbul e diretto a New York. Secondo quanto ha riferito l'emittente NBC, l'aereo con 326 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio a bordo, si è imbattuto nella turbolenze mentre volava sopra il New England.

I vigili del fuoco di New York hanno twittato che 29 persone sono state medicate all'aeroporto JFK di New York, dove l'aereo è atterrato in sicurezza. Nessuno ha riportato ferite gravi. All'aeroporto Kennedy di New York le ambulanze richieste dai piloti hanno soccorso i passeggeri feriti, una con una gamba fratturata, molti altri con ferite più o meno gravi. Il portavoce dell’aeroporto Steve Coleman ha detto che 28 passeggeri sono stati trasferiti al Jamaica Hospital Medical Center di Queens dopo che l’aereo è atterrato alle 17,35 di sabato. Altri due sono stati ricoverati invece al Queens Hospital Medical Center.

I passeggeri seduti senza cinture sono stati proiettati verso l’alto, hanno urtato violentemente con la testa contro i vani bagagli. L’Autorità aeroportuale di New York ha precisato che le operazioni dell'aeroporto non sono state interrotte e sono potute proseguire senza gravi rallentamenti: l’aereo è stato diretto in un'area in cui sono state fatte arrivare le ambulanze.

La Turkish Airlines ha precisato che si sta occupando di seguire i passeggeri feriti negli ospedali in cui sono stati ricoverati.

FDNY: up to 32 patients being treated at JFK. FAA: Turkish Airlines Flight 1, Boeing 777, landed safely at 5:35 p.m. after declaring aemergency and reporting that several passengers were injured when the aircraft encountered turbulence. @NY1 pic.twitter.com/q9QedSMQQc — Van Tieu (@Van_Tieu) 10 marzo 2019