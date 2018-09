Insulti al grido di Allah Akbar, tensione sul treno: uomo bloccato dai passeggeri

Questa volta il terrorismo (forse) non c'entra nulla, ma è sicuramente un episodio che farà discutere quello avvenuto in Francia a bordo di un treno Tgv diretto da Tarbes a Parigi. Un uomo intorno ai 20 anni, per fortuna disarmato, avrebbe infatti iniziato ad insultare i passeggeri gridando Allah Akbar (Allah è grande).

Secondo quanto ha riferito la polizia e la società di trasporti, l'uomo "è stato rapidamente fermato dai passeggeri" per poi essere arrestato alla stazione di Morcenx. Il treno è stato fermo "circa un'ora e mezza" a Morcenx prima di ripartire a mezzogiorno, ha reso noto la Sncf.

"L'uomo arrestato è stato ricoverato in ospedale a Mont-de-Marsan, per essere probabilmente internato a causa del suo stato psicologico", ha detto la Gendarmerie Parentis (Landes). Nessuno è rimasto ferito e un'indagine è stata aperta dal procuratore di Mont-de-Marsan.