Venezuela, trovato assassinato italiano scomparso da giorni

Umberto Micalizzi, 60 anni, è stato ritrovato morto in una fossa situata nell'area di La Soledad, sull'autostrada Caucagua-Guatopo.

L'uomo era scomparso da diversi giorni e, come riferisce il sito del quotidiano locale "Venezuela al dia", l'ultima volta era stato visto a Caucagua, nello Stato di Miranda.

Umberto Micalizzi ucciso in Venezuela

Il cadavere, ritrovato lo scorso 2 aprile, era in stato di decomposizione, e presentava diverse ferite d'arma da fuoco. Non è stata invece ritrovata la moto Bmw 1200 sulla quale l'uomo era solito viaggiare.

La vittima era un commerciante ed era noto per la sua passione per la motocicletta. Funzionari del comando nazionale anti-estorsione e rapimento (Conas) hanno arrestato quattro persone, per il presunto coinvolgimento nell'omicidio.