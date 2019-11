Olanda, caccia all'uomo che ha accoltellato tre ragazzi all'Aja

In Olanda è caccia all'uomo che ieri sera ha accoltellato e ferito tre ragazzi di fronte ad un grande magazzino nel centro dell'Aja, affollato per i saldi del Black Friday. In un primo momento, era stata fornita la descrizione di un uomo tra i 45 ed i 50 anni di pelle scura, probabilmente di origine nordafricana, con indosso una tuta ed una sciarpa.

Ma poi la polizia ha ritirato la descrizione, sottolineando anche che non si hanno al momento segnali di un movente terroristico ed assicurando che si stanno seguendo tutte le possibili piste. Insomma, non è affatto detto che l'attacco sia stato compiuto da un jihadista, anche se dopo i fatti di Londra questa possibilità non può essere esclusa.

La polizia ha chiesto a chi ha assistito all'attacco di farsi avanti se in possesso di video o foto che possano aiutare a ricostruire i fatti ed avere informazioni sull'aggressore. Secondo quanto riportato da De Telegraaf, l'uomo avrebbe scelto a caso le sue vittime.

Parigi, granata inerte nella borsa di un viaggiatore

E sempre ieri era, a Parigi, la Gare du Nord, è stata parzialmente evacuata dalla polizia dopo la scoperta di un pezzo di una granata "inerte" nella borsa di un viaggiatore. Secondo la compagnia ferroviaria SNCF, l'evacuazione è durata una "quarantina di minuti". L'uomo, che secondo alcune fonti sarebbe un ex militare, è stato fermato dalla polizia.